Иномарку за 11 миллионов рублей угнали на юге Москвы

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У жителя Москвы угнали Bentley за 11 миллионов рублей, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Мужчина оставил иномарку около дома во 2-м Верхнем Михайловском проезде вечером 27 декабря, а утром следующего дня оказалось, что машина пропала. По факту кражи авто возбуждено уголовное дело.



Ранее столичные оперативники задержали двоих подозреваемых в совершении серии краж иномарок. Задержанные входили в крупную преступную группировку. Злоумышленники работали по одной и той же схеме: сначала крали номера с припаркованных во дворах автомобилей, затем угоняли понравившуюся им иномарку и сразу же меняли на ней номера.