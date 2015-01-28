Столичного бизнесмена подозревают в уклонении от налогов на 50 миллионов рублей

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Столичного бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, глава строительной компании нанес ущерб российскому бюджету на 50 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".

Мужчина занимал на предприятии должности генерального директора и главного бухгалтера. С января 2010 по декабрь 2012 года он заключал договоры с фирмами-однодневками, через которые обналичивал деньги.

В настоящее время ведется розыск подозреваемого. Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Уклонение от уплаты налогов".

Напомним, в ноябре прошлого года столичного предпринимателя, занимавшегося оптовой продажей алкоголя, обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере 62 миллионов рублей.

В отношении коммерсанта возбудили уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере". Ему грозит до 6 лет лишения свободы.