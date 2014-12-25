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Происшествия

25 декабря 2014, 13:15

Уроженцев Камеруна в Москве поймали на мошенничестве

криминал мошенники доллары Камерун

Фото: ТАСС / Лысцева Марина

Полицейские с поличным задержали на юго-западе столицы уроженцев республики Камерун, которых подозревают в мошенничестве. Мужчины, по версии правоохранителей, представлялись сотрудниками посольства родной страны и выманивали у москвичей денежные средства, обещая позже вернуть их в тройном размере, сообщает пресс-служба МВД России.

Злоумышленники говорили своим жертвам, что у них есть 4 миллиона долларов в банкнотах, исключенных из легального оборота. Камерунцы утверждали, что этими деньгами вновь можно будет расплачиваться, если удастся удалить с банкнот специальное защитное покрытие. Мошенники уверяли своих "клиентов", что существует некий химический препарат, который поможет "очистить" деньги, однако он очень дорогой.

Камерунцы сообщали жертвам, что если те дадут им денег на препарат, то часть "очищенных" от защитного покрытия банкнот затем окажется в их распоряжении. Таким образом, утверждали мошенники, участники "сделки" смогут утроить свои вложения.

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Задержанные уроженцы республики Камерун в настоящее время заключены под стражу. Причастность подозреваемых к совершению других подобных преступлений устанавливается.

Отметим, что в прошлом году Басманный суд приговорил двоих иностранцев к 1,5 годам колонии за "размножение" денег. Преступники пытались украсть валюту с помощью манипуляций с ней. Гражданин Камеруна и уроженец Мали предложили жителю одной из стран СНГ увеличить число купюр с помощью "особого химраствора".

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