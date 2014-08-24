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Происшествия

24 августа 2014, 12:20

За попытку вывесить украинский флаг в центре города задержали пятерых человек

криминал задержания вандалы отделения полиции

Фото: ИТАР-ТАСС

За попытку вывесить украинский флаг на Большом Каменном мосту задержали пятерых человек. Все они находятся в настоящее время в ОМВД "Хамовники", сообщили Агентству "Москва" в дежурной части отделения.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что группа граждан была задержана в центре за нарушение общественного порядка. Первоначально они были доставлены в ОМВД "Замоскворечье", однако затем их перевезли в ОМВД "Хамовники".

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Напомним, что, как ранее сообщал M24.ru, утром 20 августа неизвестные вывесили украинский флаг на шпиле сталинской высотки, расположенной на Котельнической набережной. Кроме того, вандалы покрасили часть звезды, которая была желтого цвета, в голубой.

За акцию в доме на Котельнической набережной виновные могут получить до семи лет заключения. Задержанных по этому делу Таганский суд уже поместил под домашний арест.

Один из пользователей социальной сети 22 августа взял на себя вину в резонансном преступлении. Молодой человек выложил фото со звездой на крыше высотки на Котельнической набережной в качестве подтверждения.

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