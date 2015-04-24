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Происшествия

24 апреля 2015, 02:08

Вора в законе по кличке "Хобот" задержали в столице с героином

криминал задержания воры в законе наркотики

Фото: ТАСС

Сотрудниками полиции в рамках операции "Мигрант-Розыск" на улице Образцова был задержан так называемый "вор в законе", известный в криминальных кругах под уголовной кличкой "Хобот", сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

В ходе проведения личного досмотра у задержанного, 55-летнего ранее судимого уроженца Ленинградской области, было обнаружено и изъято наркотическое вещество - героин, массой 2,86 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".

"Устанавливается причастность задержанного к ранее совершенным преступлениям на территории Московской области", – говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад сотрудники уголовного розыска задержали в Подмосковье гражданина Айзербайджана 1984 года рождения, который оказался вором в законе, известным по прозвищу Толик Ногинский.

А в конце марта столичные полицейские задержали в центре города вора в законе Георгия Калашяна, известного в криминальных кругах под прозвищем Котик. Ранее Калашяна уже задерживали – в январе этого года в Москве пресекли сходку воров в законе и задержали пятерых криминальных авторитетов, среди которых были Циркач, Забава, Тюрик, Воскрес и Тэко.

Кроме того, в марте в столице также задержали еще одного авторитета – Ислама Эдильгиреева, известного как Ислам Большой.

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