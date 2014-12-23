В ЮАО закрыли амфетаминовую лабораторию с кухонной утварью

Фото: M24.ru

Оперативники ФСКН закрыли в Восточном Бирюлеве амфетаминовую лабораторию, где варили наркотик с помощью кухонной утвари, сообщили M24.ru в пресс-службе ведомства.

Производство находилось в арендованном гараже. Готовый амфетамин двое "варщиков" продавали в местах досуга жителей.

Задержать подозреваемых удалось прямо в момент изготовления наркотика, из оборота было изъято 400 грамм амфетамина.

В отношении "варщиков" завели уголовное дело и отправили под стражу.

Месяц назад наркополицейские задержали троих наркоторговцев, сбывавших "брендированные" MDMA (подвид "экстази") в виде таблеток. По данным ФСКН, наркотик продавался с маркировкой Hello Kitty, Superman, "тюльпан" и "гранат".