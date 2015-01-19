Задержаны лжепокупатели, угнавшие у автовладельца дорогой Mercedes

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Сыщики столичного угрозыска задержали троих лжепокупателей, угнавших дорогостоящий Mercedes у автовладельца, передает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Согласно материалам следствия, в октябре 2014 года потерпевший через интернет купил иномарку, но остался ей недоволен и решил продать через автосалон.

В декабре того же года на машину нашлись и покупатели. После осмотра внешнего вида они попросили прокатиться, чтобы проверить ходовую.

Спустя некоторое время один из покупателей попросил остановить Mercedes якобы для проверки двигателя. В это время его спутник ударил водителя электрошокером, после чего выбросил из салона.

Злоумышленники скрылись на похищенной машине.

Полицейские отсмотрели видеозаписи с камер и выяснили, что в момент угона иномарку сопровождала такая же машина, только белого цвета. Через ее владельцев оперативники и вышли на угонщиков.

Позже был найден и сам украденный автомобиль, его обнаружили в Новгородской области. В салоне авто был найден шокер, который применили подозреваемые.

В настоящее время устанавливается причастность задержанных к похожим преступлениям. В отношении предполагаемых преступников заведено уголовное дело по статье "Разбой".

Добавим, что 10 января на востоке Москвы угнали Porsche Panamera за 5 миллионов рублей, а в конце декабря на юге столицы угнали Bentley стоимостью 11 миллионов рублей.