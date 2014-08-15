Житель Москвы прописал у себя в доме 1,2 тысячи иностранцев

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Столичные полицейские в ходе проверки нашли на западе Москвы "резиновую квартиру", в которой были прописаны 1,2 тысячи человек, передает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Как установили правоохранители, 46-летний мужчина за вознаграждение зарегистрировал в своем доме, расположенном в поселке Толстопальцево, 1,2 тысяч иностранцев из Средней Азии, Молдовы, Армении, Азербайджана и Белоруссии, зная, что проживать они там не будут.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина", его отпустили под подписку о невыезде. Добавим, что максимальное наказание, которое может грозить фигуранту дела, – три года колонии.

Ранее M24.ru сообщало, что Федеральная миграционная служба будет проверять "резиновые квартиры" по всем обращениям граждан. Проверки будут проводиться при поступлении жалобы или заявления от граждан, за исключением анонимных.

Напомним, уголовная ответственность за "резиновые квартиры" вступила в силу 3 января 2014 года. Это может быть тюремное заключение на три года или принудительные работы, но можно будет обойтись и штрафом - от 100 до 500 тысяч рублей. Также увеличиваются штрафы за проживание в квартире без регистрации - они составляют от 2 до 5 тысяч рублей.