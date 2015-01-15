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Происшествия

15 января 2015, 08:48

Маляр обнаружил 75 пакетов с наркотиками в ходе ремонта подземного перехода

криминал наркотики подземные пешеходные переходы

Фото: ТАСС/Владимир Зинин

Маляр обнаружил тайник с наркотиками в ходе ремонта подземного перехода на севере столицы. Стражи порядка разыскивают хозяина тайника, сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе главка столичной полиции.

Необычная находка была сделана в среду днем в подземном переходе на Ленинградском проспекте в районе дома 30. В полицию обратился маляр одной из столичных компаний и рассказал, что в ходе работ нашел 75 пакетов, в которых находится какое-то подозрительное вещество.

Прибывшие на место происшествия оперативники быстро выяснили, что подозрительным веществом являются наркотики. Содержимое пакетов отправили на экспертизу.

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Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков". Правоохранителям предстоит установить, кому принадлежал тайник под облицовочными панелями подземного перехода.

Отметим, что 12 января в Подмосковье было совершено необычное преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Одному из заключенных в СИЗО №4 Можайска попытались передать носки, пропитанные героином.

Бдительные инспекторы обнаружили, что мысочная часть носков обсыпана белым порошком, и пресекли попытку передать наркотики в изолятор.

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