Маляр обнаружил 75 пакетов с наркотиками в ходе ремонта подземного перехода

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Маляр обнаружил тайник с наркотиками в ходе ремонта подземного перехода на севере столицы. Стражи порядка разыскивают хозяина тайника, сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе главка столичной полиции.

Необычная находка была сделана в среду днем в подземном переходе на Ленинградском проспекте в районе дома 30. В полицию обратился маляр одной из столичных компаний и рассказал, что в ходе работ нашел 75 пакетов, в которых находится какое-то подозрительное вещество.

Прибывшие на место происшествия оперативники быстро выяснили, что подозрительным веществом являются наркотики. Содержимое пакетов отправили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот наркотиков". Правоохранителям предстоит установить, кому принадлежал тайник под облицовочными панелями подземного перехода.

Отметим, что 12 января в Подмосковье было совершено необычное преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Одному из заключенных в СИЗО №4 Можайска попытались передать носки, пропитанные героином.

Бдительные инспекторы обнаружили, что мысочная часть носков обсыпана белым порошком, и пресекли попытку передать наркотики в изолятор.