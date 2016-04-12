Неизвестные с оружием ограбили магазин "Связной"

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Неизвестные с пистолетом ограбили магазин "Связной" на юго-востоке столицы. Добычей злоумышленников стали 60 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Преступление было совершено в магазине, расположенном в доме 23 на улице Генерала Кузнецова. В настоящее время стражи порядка разыскивают подозреваемых.

Напомним, в середине февраля Измайловский суд арестовал жителя Кабардино-Балкарии по подозрению в ограблении секс-шопа и изнасиловании продавщицы.

Инцидент произошел 8 февраля в магазине "Эротик Сити" на улице Вельяминова. Угрожая пистолетом, подозреваемый изнасиловал продавщицу, похитил из кассы 20 тысяч рублей, а также отобрал у покупательницы 20 тысяч рублей и 500 долларов.

Оперативникам удалось установить личность злоумышленника, им оказался 31-летний житель Кабардино-Балкарии Азамат Бижев.

Возбуждено два уголовных дела по статьям "Грабеж, совершенный с применением насилия" и "Изнасилование". Бижев заключен под стражу, проводятся следственные действия.