Гендиректора стройфирмы поймали на неуплате 55 млн рублей налогов

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Генерального директора столичной стройфирмы задержали за неуплату в бюджет 55 миллионов рублей налогов, передает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По данным правоохранителей, в период с 2010 по 2012 подозреваемый внес в декларации сведения об увеличении расходов предприятия. Таким образом он скрыл от налоговой 55 миллионов рублей.

В 2014 году гендиректор узнал, что ФНС проводит в отношении компании проверку, по результатам которой ему придется передать государству оборудование фирмы в счет неуплаты налогов.

Тогда подозреваемый продал дочерней компании 20 единиц техники по заниженным ценам, выручив 7 миллионов рублей.

В отношении руководителя предприятия завели уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов" и отпустили под обязательство о явке.

Ранее M24.ru сообщало, что столичная полиция разыскивает за неуплату налогов другого бизнесмена. Он заключал договоры с фирмами-однодневками, через которые обналичивал деньги. Ущерб, нанесенный бюджету, составил 50 миллионов рублей.