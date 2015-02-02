Полицейские задержали воров в законе Тахи и Каху

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В центре столицы полицейские задержали двух воров в законе. Речь идет о 53-летнем уроженце Грузии по кличке Тахи и его 39-летнем соотечественнике Кахе, передает пресс-служба МВД России.

При досмотре у Тахи обнаружили паспорт на другое имя. Вор в законе подозревается в совершении ряда преступлений на территории Забайкальского края. В частности, он задержан по подозрению в вымогательстве.

Помимо этого, у охранника одного из преступных авторитетов изъяли пистолет с шестью патронами. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот оружия". Всего оперативники задержали 17 человек.

Ранее сотрудники Главного управления угрозыска совместно с бойцами спецназа пресекли "воровскую сходку" в ресторане на востоке столицы. Всего были задержаны 50 человек – воров в законе и их пособников. В том числе задержали авторитета, известного как Юнус.

В полиции отмечают, что собравшиеся представители криминального мира планировали обсудить финансирование тех, кто в настоящее время находится в колонии, и решить вопросы перераспределения денег, которые поступают в "общак".

Две недели назад столичные полицейские пресекли еще одну сходку и задержали пятерых криминальных авторитетов. В руки оперативников попали воры в законе по прозвищам Циркач, Забава, Тюрик, Воскрес и Тэко.