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Москва 24

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24 февраля, 10:58

Чем опасны терминалы по выдаче микрозаймов

кредиты терминалы потребительские займы

Юристы предостерегают от использования уличных терминалов займов

В столице стали появляться кредитоматы – терминалы, выдающие займы по паспорту. Однако юристы и банковские эксперты предостерегают о возможных опасностях, связанных с использованием таких автоматов.

Принцип работы кредитомата прост: он сканирует паспорт, клиента проверяют по базе данных и автомат выдает запрошенную сумму. При этом процентная ставка достаточно высокая: 2% в день (если взять 3 тысячи рублей, то через 20 дней вернуть нужно будет 4,2 тысячи).

Как отмечает президент Ассоциации микрофинансовых организаций Ярослав Кабаков, такая высокая ставка связана со стоимостью обслуживания займов и рисками – число тех, кто деньги не возвращает, выше, чем в банковской сфере.

В то же время правозащитники подчеркивают, что прежде чем взять такой заем, надо взвесить все "за" и "против". Как рассказал телеканалу "Москва 24" финансовый омбудсмен Павел Медведев, если до речь идет о выживании, то приходится этот процент оплачивать, а если клиент берет займ для покупки смартфона – то это "невероятная глупость".

Кроме того, кредитоматы представляют опасность не только для заемщиков, но и для посторонних людей. По словам адвоката Алишера Захидова, злоумышленники воруют паспорта и предоставляют их для получения кредита. Обезопасить себя от таких махинаций можно, если после утери паспорта сразу написать заявление в полицию.

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