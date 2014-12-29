В ЦАО задержали подозреваемого в краже юбилейных монет стоимостью 1,4 млн рублей

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В центре столицы полицейские задержали подозреваемого в краже юбилейных монет стоимостью свыше 1,4 млн рублей, сообщает пресс-служба главка МВД Москвы.

По словам потерпевшего, в помещении кафе, расположенном на Проспекте Мира, на него напали двое неизвестных и, угрожая пистолетом, отобрали юбилейные монеты, после чего скрылись в неизвестном направлении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан один из подозреваемых . Им оказался 33-летний уроженец Омска.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Разбой".

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий по розыску соучастника преступления.