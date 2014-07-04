Лучшие короткометражки выберут на фестивале "Вдесятку"

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С 1 по 9 ноября в подмосковном наукограде Пущино состоится международный фестиваль короткометражного кино "Вдесятку". Жюри выберет лучшие фильмы и сценарии, присланные на конкурс молодыми кинематографистами.

Первый этап приема заявок уже завершен. Второй этап продлится до 15 августа.

"Взнос за подачу заявки на кинофильм составляет 50 евро. Государственные и муниципальные бюджетные учреждения и организации, а также некоммерческие организации, в том числе зарубежные, подают заявку на безвозмездной основе", - отметили организаторы.

Также до 15 августа можно подать заявку на предоставление на конкурс сценария. Взнос составляет 35 евро.

Рассматривать заявки члены жюри будут до 1 сентября.

Обязательным условием для участников блока "Кинофильмы" являются запись фильма в формате Apple ProRes HQ QuickTime с частотой кадра 23,98/сек на портативном жестком диске, информация о ленте, несколько стоп-кадров из фильма, полный текстовый перевод диалогов из кинофильма, если он снят не на русском языке, копия документа, удостоверяющего личность.

Для блока "сценарии" необходимы полный текст сценария в бумажном или электронном виде, копия документа, удостоверяющих личность.

Церемония открытия фестиваля состоится 1 ноября. Конкурсный показ фильмов организуют с 1 по 9 ноября. Награждение победителей с 10 ноября по 10 января.

Фестиваль пройдет в культурно-досуговом центре "Молодость".