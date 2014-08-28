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Культура

28 августа 2014, 10:27

Мелодии из кинофильмов прозвучат на площадке перед Домом музыки

концерты День города Международный Дом Музыки

Фото: m24.ru

В рамках празднования Дня города 6 сентября на площади Искусств перед Светлановским залом Дома музыки состоится концерт "Любимая музыка нашего кино". Меломанов также ждут бонусы, призы и сувениры.

Для тех, кто не мыслит жизни без танца, в музыкальном городке "Гармония" с 17.00 организуют танцевальный марафон, все желающие смогут попробовать себя в роли хореографов.

Проявлять находчивость и смекалку будут участники конкурсов "Угадай мелодию – музыка нашего кино" и "Музыкальный эрудит".

"Море детских развлечений, клоуны труппы Славы Полунина и великаны-ходулисты театра "Чудаки", любимые мелодии в исполнении Государственного духового оркестра России и зажигательный степ театра современного танца "Вортэкс" не дадут детям заскучать в ожидании основной концертной программы", - департаменте культуры Москвы.

На площадке планируют работать мастера аквагрима и художники-шаржисты.

Основная программа стартует в 20.00 на Большой сцене. Здесь музыканты симфонического оркестра Москвы "Русская филармония", оперный исполнитель Василий Ладюк, финалисты телепроекта "Голос" братья Поздняковы, джазовые и эстрадные исполнители Анна Бутурлина, Кристина Аглинц, Нина Шацкая, Владислав Косарев исполнят песни из популярных фильмов.

Вечер ведет Артем Варгафтик.

Праздник завершится в 22.00.

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Сюжет: День города-2014

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