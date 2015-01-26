В Powerhouse пройдет первая в новом году вечеринка #INTERNETGHETTO

Фото: vk.com/internet_ghetto

31 января в клубе Dewar's Powerhouse состоится первая в новом году вечеринка #INTERNETGHETTO. Помимо музыкантов с лейбла Hyperboloid, будут постоянные резиденты "TURBOブースト".

Алексей Pixelord выпускается на лейблах Hyperboloid Records и Error-Broadcast, пишет треки, состоящие из восьмибитных мотивов и beats. Олег Gillepsy – электронный музыкант из Брянска, выпускающийся на лейблах Hyperboloid Records, Beryoza, Infinite Machine и других.

Глеб Raumskaya - представитель питерской bass-сцены и один из основателей Russian Ghetto Community "Береза", артист лейбла Hyperboloid. Сергей Saburov – основатель лейбла Hyperboloid и объединения INTERNETGHETTO.

Windows95 в прошлом - куратор теневого лейбла Guerrilla Records и гонзо-журналист, а ныне - "хайповый дискжокей". Также свой сет предстваит Acid Mafia.

Начало – в 23.00, стоимость билетов – 300 рублей.

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