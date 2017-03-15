Виолончелист Александр Князев выступит с Госоркестром Светланова

Симфонический вечер на контрастах

Дата: 16 марта, 19:00

Место: Концертный зал Чайковского

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Ради чего идти: ценность концерта в программе, построенной на резком контрасте двух не так часто исполняемых партитур. Второй виолончельный концерт Шостаковича, сравнимый по масштабу и идеям с Четырнадцатой симфонией композитора, звучит намного реже, чем Первый.

Симфония № 2 Чайковского, самая "фольклорная" из его симфоний, пронизана народными и стилизованными под народные темами. В свое время коллеги композитора очень высоко оценили это жизнерадостное, ярко-жанровое и местами эпическое произведение.

Что еще: музыкальные раритеты исполнят виолончелист Александр Князев и Госоркестр имени Светланова, к которому присоединится дирижер Михаил Юровский, глава знаменитой дирижерской династии.

Концерт входит в абонемент, приуроченный к 80-летию Госоркестра.

Подробнее о концерте на сайте Московской филармонии.