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Культура

15 января 2015, 15:02

Пианист Андрей Коробейников исполнит Шестую симфонию Чайковского

концерты фортепиано Сергей Рахманинов Московская консерватория Петр Чайковский Андрей Коробейников

Андрей Коробейников. Фото: Группа Коробейникова "ВКонтакте"

19 января в Большом зале Московской консерватории имени Чайковского состоится благотворительный концерт в честь памяти героев Великой Отечественной войны. На музыкальном вечере будет играть симфонический оркестр студентов консерватории.

В программе: Концерт №2 для фортепиано с оркестром Рахманинова и Симфония №6 Чайковского. Дирижер – Вячеслав Валеев, солировать будет пианист Андрей Коробейников.

Благотворительные выступления профессоров и студентов всегда были неотъемлемой частью программы Московской консерватории. За последние 10 лет было проведено множество мероприятий, а главным событием ежегодных поездок стали город Ельня и ее окрестности (Уварово, Смоленск, Десногорск, Новоспасское).

Участники поездок (студенты и педагоги) даже принимали участие в работе поисковых отрядов, занимающихся розыском и перезахоронением останков бойцов. Кроме того, в деревне Уварово под Ельней находится памятный мемориал, воздвигнутый в 1970-е годы. Сейчас он требует реставрации и благоустройства всей близлежащей территории.


Все средства, собранные в рамках концерта, пойдут на реставрацию мемориала.

Начало концерта - в 19.00, стоимость билетов - от 200 рублей.

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