Пианист Андрей Коробейников исполнит Шестую симфонию Чайковского

Андрей Коробейников. Фото: Группа Коробейникова "ВКонтакте"
19 января в Большом зале Московской консерватории имени Чайковского состоится благотворительный концерт в честь памяти героев Великой Отечественной войны. На музыкальном вечере будет играть симфонический оркестр студентов консерватории.
В программе: Концерт №2 для фортепиано с оркестром Рахманинова и Симфония №6 Чайковского. Дирижер – Вячеслав Валеев, солировать будет пианист Андрей Коробейников.
Участники поездок (студенты и педагоги) даже принимали участие в работе поисковых отрядов, занимающихся розыском и перезахоронением останков бойцов. Кроме того, в деревне Уварово под Ельней находится памятный мемориал, воздвигнутый в 1970-е годы. Сейчас он требует реставрации и благоустройства всей близлежащей территории.
Все средства, собранные в рамках концерта, пойдут на реставрацию мемориала.
Начало концерта - в 19.00, стоимость билетов - от 200 рублей.
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