Пианист Даниил Трифонов пройдет "Дорогами Просекко" в Москве

18 апреля в Большом зале консерватории выступит Даниил Трифонов, многократный лауреат российских и международных музыкальных конкурсов, композитор. Гала-концерт пройдет в рамках международного музыкального фестиваля "Дорогами Просекко", который возглавляет Юрий Башмет.

Начиная с 2013 года, в итальянском регионе Венето проходит фестиваль "Дорогами Просекко". Концерты фестиваля на протяжении уже трех лет неизменно проходят с ошеломляющим успехом.

Среди артистов, выступавших там в разные годы: Максим Венгеров, Ксения Раппопорт, Вадим Репин, Массимо Кварта, Николай Цнайдер, Джованни Соллима, Рамин Барами и другие. На сегодняшний день музыкальный форум считается крупнейшим ежегодным культурным проектом объединяющим культуру России и Италии.

Даниил Трифонов исполнит концерт для фортепиано с оркестром Альфреда Шнитке. Также прозвучит концерт ре мажор для трех скрипок с оркестром (солисты Кирилл Кравцов, Арина Шевлякова, Артем Котов), ноктюрн ре минор для альта и струнных (солист – Юрий Башмет), "Глория" для солистов, хора и оркестра Вивальди.

Даниил Трифонов родился в 1991 в Нижнем Новгороде. В сезоне 2010—2011 гг. он стал лауреатом трёх наиболее престижных современных международных музыкальных конкурсов: им. Ф.Шопена в Варшаве, им. Артура Рубинштейна в Тель-Авиве и им. П.И.Чайковского в Москве. Трифонов выступает на крупнейших сценах мира. Среди его ангажементов — концерты с Лондонским симфоническим оркестром и оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, Израильским филармоническим оркестром под управлением Зубина Меты и Варшавским филармоническим оркестром под управлением Энтони Вита, а также сотрудничество с такими дирижерами, как Кшиштоф Пендерецкий, Владимир Федосеев, Невилл Марринер, Пиетари Инкинен и Эйвинд Гульберг-Йенсен. Он также выступил в парижском Зале Плейель, Карнеги-холл в Нью-Йорке, Сантори-холл в Токио, Вигмор-холл в Лондоне. В январе 2013 года студия звукозаписи Deutsche Grammophon, заключившая с Даниилом Трифоновым эксклюзивный контракт, предрекла ему славу будущего "великого русского пианиста-поэта XXI века".