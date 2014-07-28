Концепция Музея кино будет зависеть от здания, где он разместится

"Интервью": Лариса Солоницына - о том, какие изменения ждут Музей кино

Концепция развития Музея кино будет зависеть от того, какое здание под него выделят власти. Предполагается, что посетители музея смогут не только знакомиться с экспозицией, но и смотреть фильмы, сообщила в интервью каналу "Москва 24" директор культурного учреждения Лариса Солоницына.

"У нас много требований к зданию, ведь существует специфика хранения музейных экспонатов. Говорить о будущем сложно, нам могут выделить как бывшую казарму, так и двухэтажный особнячок", - отметила Солоницына.

Пока в Музее кино планируют придерживаться концепции, которую создал бывший руководитель учреждения, а ныне его президент - Наум Клейман. Согласной ей, в музее должна быть синематека часть с кинопоказами, кроме того, там оборудуют постоянную и временную экспозиции, а также фонды хранения. Должное внимание уделят в музее и мультимедийности.

Напомним, что с 2004 года и по настоящее время у Музея кино нет своего помещения. Клейману предлагались несколько вариантов возможного размещения музея, но разные причины заставляли отказываться от них.

Отметим, что сменил директора Музей кино не так давно. 7 июля Наум Клейман, ранее занимавший эту должность, был назначен президентом музея. Теперь обязанности директора, согласно приказу министра культуры России, исполняет киновед и главный редактор газеты российского Союза кинематографистов Лариса Солоницына.