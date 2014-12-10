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10 декабря 2014, 19:02

Google могут оштрафовать на 500 тысяч рублей за рекламу онлайн-казино

казино суды Google Федеральная антимонопольная служба

Фото:ТАСС/Станислав Красильников

В поисковой системе Google обнаружена запрещенная интернет-реклама казино, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Как сообщили в пресс-службе ФАС, осенью 2014 года в ведомство поступила жалоба от гражданина, который обнаружил в "поисковике" Google рекламу азартных игр. "При наборе словосочетаний: "казино играть в автоматы", "покер играть онлайн", "казино играть онлайн", "современные и очень радостные автоматы онлайн" в строке поиска Google выдавал ссылки с пометкой "реклама", в которых размещены рекламные объявления азартных игр. Выход на эти сайты дает возможность игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей".

ФАС проверила обращение и признала рекламу незаконной. За нарушение закона о рекламе Google может заплатить административный штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Рассмотрение дела назначено на 19 декабря 2014 года.

Корпорация Google объяснила появление рекламы онлайн-казино в своем поиске уязвимостью в системе фильтрации при размещении рекламных объявлений, сообщил ТАСС. "В России Google не допускает рекламу контента, относящегося к азартным играм. К сожалению, бывают случаи, когда недобросовестные рекламодатели пытаются различными способами обойти наши фильтры и иногда им это удается", - сообщили агентству в компании.

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В пресс-службе ФАС напомнили, что это не первый случай, когда ФАС выявляет нарушения закона о рекламе у IT-компаний. Так, в сентябре 2014 года другой поисковик "Яндекс" за подобное нарушение был оштрафован на сумму в 100 тысяч рублей.

Ранее M24.ru сообщало, что ФАС намерена оштрафовать "Яндекс" за рекламу покера. На "Яндекс" пожаловался один из пользователей, который набирал в поисковике слово "покер". Система выдала блок с пометкой "реклама", в котором были три объявления с приглашением поиграть в игру. Комиссия ФАС пришла к выводу, что "Яндекс" распространял рекламу покера, что прямо запрещено законом о рекламе.

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