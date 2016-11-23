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Городское хозяйство

23 ноября 2016, 00:00

Тридцать пять городских туалетов отремонтируют

капитальный ремонт общественные туалеты департамент ЖКХ городское хозяйство городские территории маломобильные граждане парки и пешеходные зоны

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

В Москве проведут капитальный ремонт 35 общественных туалетов, в том числе 20 подземных. Все они будут приспособлены для маломобильных граждан и подключены к инженерным сетям. Об этом говорится в документации "Доринвест". Работы проводят в рамках развития коммунально-инженерной инфраструктуры, энергосбережения, сети городских туалетов столицы.

В частности, туалеты отремонтируют по следующим адресам:

  • на улицах Вешняковская, Левобережная, Профсоюзная, Авиамоторная, Инженерная, Широкая, Электродная, Ангарская, Дубнинская, Авиамоторная и Туристская;
  • на Ленинградском, Ленинском и Рязанском проспектах;
  • на Химкинком и Бескудниковском бульварах;
  • на Белорусском направлении МЖД;
  • на Театральной аллее, проспекте Мира, Хамовническом валу и на других улицах Москвы.

Двадцать подземных туалетов приспособят для инвалидов всех групп, кроме тех, кто передвигается на инвалидных колясках. Вход в эти туалеты находится на улице, но попасть внутрь можно только спустившись по лестнице под землю. Ранее сообщалось, что в 2017 году для инвалидов приспособят шесть стационарных общественных туалетов.

Столичные туалеты должны иметь собственный логотип

В рамках капитального ремонта территорию вокруг кабинок благоустроят, а систему отопления с электронагревателей заменят на систему центрального отопления. В туалетах сделают новую сеть водоснабжения, водоотведения, вентиляции и кондиционирования. Все работы проведут до конца 2016 года.

В пресс-службе департамента ЖКХ и благоустройства подтвердили, что отремонтируют стационарные туалеты. "Когда будут отремонтированы и приспособлены для маломобильных граждан все туалеты города, пока неизвестно", – уточнили в ведомстве.

Новые "золотистые" туалеты начали устанавливать в Москве в 2013 году на замену синим кабинкам, которые портили облик города. Туалеты подключены к электричеству и оборудованы системой отопления. В них есть туалетная бумага и устройство для автоматической подачи воды, мыла и сушки рук. Воспользоваться туалетом можно за 50 рублей.

Сейчас в столице установлено 217 общественных туалетов. При необходимости используют еще 270 передвижных кабинок. Количество общественных туалетов планируется увеличить центре города: на Никольской, Варварке, Тверской, Ильинке, Большой Никитской и Петровке, а также в зонах МКАД и ТТК. На данный момент маломобильные граждане могут пользоваться 30 кабинками в городе.

До городских туалетов разработают визуальную навигацию, а оплачивать посещение можно будет картой "Тройка". Кроме того, их планируют оснастить тревожными кнопками для связи с экстренными службами. Срок установки тревожных кнопок пока не определили. Все уличные туалеты столицы могут раскрасить под хохлому к ЧМ-2018.

Бесплатные туалеты также появляются в городском транспорте. Стационарные туалеты установили на станциях МЦК. В московском метро также установят 30 биотуалетов.


Количество туалетов в Москве необходимо увеличивать, а кабинки оснащать современным оборудованием, считает эксперт портала "Туалет.ру" Владимир Приоров.

"На данный момент в столице не хватает минимум тысячи туалетов. Раньше в городе стояло около 4–5 тысяч пластиковых синих кабинок. Желательно, чтобы стационарных городских туалетов поставили примерно столько же. В Ботаническом саду и в Битцевском парке, например", – заметил Приоров.

По его словам, не все туалеты сейчас оборудованы сушками для рук, хотя их нужно устанавливать во всех кабинках. "Желательно переоборудовать все туалеты для маломобильных горожан", – добавил специалист.

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Председатель Московской городской организации "Всероссийское общество инвалидов" Надежда Лобанова говорит, что нужна понятная навигация к туалетам, оборудованным для маломобильных горожан.

"Мы не знаем, где они находятся, только если по дороге встретим. В основном мы их видим в общественных местах. Количество таких туалетов нужно увеличивать, их следует устанавливать возле метро", – уточнила собеседница m24.ru.


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За последние 5 лет в рамках создания безбарьерной городской среды доля зданий, полностью или частично приспособленных для инвалидов, выросла в 1,5 раза. При этом на объектах социальной сферы уровень доступности составляет более 90 процентов. Согласно утвержденной в 2013 году программе "Транспорт Москвы без границ", в переходах и вестибюлях станций метро ведется работа по обустройству удобных пандусов и поручней, устанавливаются облегченные двери с увеличенной шириной, укладывается напольная тактильная плитка для слабовидящих пассажиров, а турникеты оснащают надписями шрифтом Брайля.

За последние месяцы на столичные улицы вышли более тысячи автобусов, адаптированных для маломобильных граждан. В автобусах большой и средней вместимости установлены аппарели и оборудованы пассажиров с колясками. Кроме того, до конца года власти также разработают специальные пешеходные маршруты для удобного передвижения маломобильных граждан. Маршруты по 13 улицам города появятся к проведению Кубка федераций 2017 года и чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В Москве также может появиться тактильно-звуковая карта города для незрячих.

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