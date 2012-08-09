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Политика

09 августа 2012, 15:38

Госучреждения предоставят инвалидам сурдопереводчика

инвалиды госучреждения власть

ИТАР-ТАСС

В госучреждениях инвалидам по слуху окажут услуги по сурдопереводу, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра труда и социальной защиты Максима Топилина.

"Третьего мая Российская Федерация ратифицировала конвенцию о правах инвалидов и это один из законов, который приводит в соответствие российское законодательство с требованиями конвенции. Конвенция требует от стран, которые ее ратифицировали, предоставления государственными институтами, которые оказывают различные услуги населению, услуг по сурдопереводу", - соообщил министр.

В первую очередь нововведение коснется учреждений социальной защиты, здравоохранения и нотариальных контор. Ранее инвалиды должны были сами нанимать себе сурдопереводчика при посещении больниц и нотариусов. Теперь его предоставит государство.

Со слов министра, переход на новую систему будет долгим. Прежде всего необходимо утвердить порядок оказания услуг по сурдопереводу, но этот законопроект поможет 190 тысячам гражданам страны, которые являются инвалидами по слуху.

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