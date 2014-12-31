Владимир Путин подписал закон о запрете хранения данных россиян за рубежом

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Владимир Путин подписал закон, обязывающий хранить персональные данные россиян только на отечественных серверах. Закон вступит в силу с 1 сентября 2015 года, сообщается на официальном сайте президента России.

В первоначальной версии закона стояла другое число - 1 сентября 2016 года. Затем депутаты Госдумы предложили внести в документ поправки и начать применять закон с 1 января 2015 года.

Напомним, Госдума 4 июля приняла во втором и третьем чтении законопроект об обязательном хранении на территории России персональных данных граждан страны, обрабатываемых через интернет. Все сведения о россиянах будут храниться в базах данных, расположенных на территории России.

В первую очередь закон коснется социальных сетей и почтовых сервисов, которые при регистрации запрашивают контактные и личные данные россиян. К персональным данным отнесут, в частности, адреса электронной почты и личную переписку. Сайты-нарушители будут занесены в "черный список" Роскомнадзора. Этим списком станет специально созданный "Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных".

Законопроект также наделяет Роскомнадзор правом блокировать сайты, на которых содержатся персональные данные граждан, полученные с нарушением законодательства. Таким образом, Facebook, Twitter, Instagram и ряд других компаний фактически обяжут создавать хранилища данных на территории России.

Закон обязывает не только хранить персональные данные россиян на территории РФ, но и указывать сведения о месте расположения таких баз данных. Кроме того, документ наделяет Роскомнадзор правом на основании решения суда ограничивать доступ к информации, обрабатываемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных. Закон также предлагает создание так называемых "черных списков" сайтов-нарушителей - автоматизированной информационной системы "Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных".

Авторы законопроекта заявляли, что эта мера поможет более эффективно защищать права граждан России в части сохранности персональных данных и соблюдении тайны переписки. В Госдуме заявляли, что компании, у которых после вступления закона в силу не будет собственных хранилищ персональных данных россиян на территории РФ, смогут арендовать их.