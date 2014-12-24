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Технологии

24 декабря 2014, 18:32

На 450 остановках общественного транспорта появится Wi-Fi

интернет транспорт Wi-Fi остановки связь

Фото: M24.ru

На 450 остановках общественного транспорта Москвы появится Wi-Fi. Конкурс на оснащение остановок оборудованием для беспроводного доступа в интернет объявил "Мосгортранс".

Крайний срок подачи заявок - 30 декабря 2014 года. Работы должны быть выполнены в течение 90 дней с момента подписания контракта. Максимальная цена составляет 14,1 миллиона рублей.

Ранее генеральный директор "Мосгортранса" Евгений Михайлов сообщал, что к лету 2015 года на 430 остановках городского наземного транспорта появится Wi-Fi.

Он также отметил, что в 2015 году бесплатной сетью можно будет пользоваться во всем подвижном состав "Мосгортранса". На сегодняшний день более 100 единиц подвижного состава оборудовано беспроводным доступом в интернет. "Мы планируем, что все автобусы, троллейбусы и трамваи Москвы до конца следующего года будут оборудованы бесплатным доступом", - сказал Михайлов.

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Он также рассказал, что проходят переговоры с коммуникационными компаниями, которые должны будут взять на себя все финансовые затраты на строительство соответствующей инфраструктуры.

Напомним, в конце мая в столице запустили пилотный проект по оснащению остановок общественного транспорта бесплатным Wi-Fi. В его рамках 10 остановок оборудовано точками беспроводного доступа в интернет.

Для подключения к Wi-Fi необходимо из списка доступный сетей выбрать Mosgortrans-Megafon. Максимальное время подключения к сети составит 20-30 минут в сутки.

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