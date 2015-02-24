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Технологии

24 февраля, 15:58

Обязательную идентификацию пользователей Wi-Fi в парках введут в этом году

интернет здравоохранение парки образование Wi-Fi Артем Ермолаев связь наука и инновации идентификация городской Wi-Fi авторизация

Фото: M24.ru

В этом году будет введена обязательная идентификация пользователей всего городского Wi-Fi – в том числе в парках, студенческих общежитиях и других общественных местах. Об этом M24.ru рассказал глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев. По его словам, авторизация будет проходить через SMS, как в метро.

"В этом году мы введем обязательную идентификацию доступа к городскому Wi-Fi в парках, общежитиях, многофункциональных центрах, на набережных, велодорожках и так далее", – отметил Ермолаев.

Чтобы подключиться к бесплатной сети Wi-Fi в подземке, необходимо авторизоваться с помощью мобильного телефона, на который придет SMS с кодом доступа. На всех линиях московского метро обязательная идентификация пользователей в сети Wi-Fi заработает с 28 февраля.

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На данный момент Wi-Fi доступен в 22 парках, а также 123 общежитиях вузов. В этом году интернет проведут еще в 50 общежитий, сейчас ведется работа по оснащению Wi-Fi велодорожек.

Напомним, федеральный документ, запрещающий анонимное пользование интернетом в общественных местах, вступил в силу 13 августа. Соответствующие поправки внесены в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации".

Согласно документу, пользователи интернета для выхода в сеть должны предъявлять документ, удостоверяющий личность. Позднее Минкосвязи разъяснили, что паспорт предъявлять для доступа к беспроводным сетям будет необязательно – можно идентифицировать пользователя при помощи номера мобильного телефона или аккаунта на портале госуслуг.

Марина Курганская

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