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Технологии

22 декабря 2014, 14:35

Москвичи выбрали способ авторизации в публичной сети Wi-Fi

интернет Wi-Fi связь Активный гражданин голосование

Фото: ТАСС/ Зураб Джавахадзе

Москвичи выбрали удобный способ авторизации в публичной сети Wi-Fi, сообщается в системе электронных референдумов "Активный гражданин". 73% респондентов проголосовали за подключение к беспроводному интернету по номеру мобильного телефона через SMS.

При SMS-аутентификации система предложит пользователю ввести свой номер мобильного телефона. Затем на него придет короткое сообщение, содержащее специальный код или активную ссылку, с помощью которых можно активировать подключение.

14% выбрали авторизацию через приложение "Активный гражданин". Подключение к сети Wi-Fi по логину и паролю московского портала госуслуг предпочли 7% голосовавших. И лишь 2% участников опроса выбрали способ авторизации по номеру социальной карты москвича.

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Кроме того, 4% активных граждан предложили и свои варианты. Среди них авторизация по серии и номеру паспорта, по номеру карты соцстрахования и через аккаунты в социальных сетях.

Напомним, с августа этого года изменились правила доступа в интернет в публичных местах. Теперь перед заходом в сеть пользователю нужно пройти авторизацию. Москвичам предложили выбрать самый удобный и простой способ авторизации в системе электронных референдумов "Активный гражданин".

В общественных местах появится Wi-Fi с криптозащитой

Отметим, что к 2021 году Wi-Fi должен покрыть всю территории Москвы. В частности, беспроводной интернет появится на Бульварном кольце, на площадях перед станциями метрополитена и туристических местах города.

Предполагается, что на полную мощность Wi-Fi заработает в 2019 году. Он охватит 2 тысячи мест массового пребывания населения (около 8 тысяч точек доступа).

На эти цели ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" планирует выделить 1,8 миллиарда рублей.

История вопроса

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.

За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.

"Мосгорсправка": Как стать "Активным гражданином"

В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"

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