Движение ограничат в центре Москвы 28 и 29 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября 2014, 14:45

Происшествия

Москвич пойдет под суд за фиктивную регистрацию более тысячи мигрантов

Фото: ИТАР-ТАСС

Прокуратура Западного округа утвердила обвинительное заключение в отношении 46-летнего жителя столицы Сергея Дятлова. Он обвиняется в том, что зарегистрировал в квартире более 1 тысячи мигрантов, сообщает пресс-службе столичной Прокуратуры.

По версии следствия, с января по июль 2014 года Дятлов зарегистрировал на улице Чкалова 1238 граждан Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Украины и Кыргызской Республики.

В настоящее время Дятлов находится под подпиской о невыезде. Он обвиняется по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации". Если вину мужчины докажут, ему грозит до трех лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.

Кроме того, прокурор ЗАО направил в Солнцевский районный суд исковое заявление о признании недействительной постановки на миграционный учет всех зарегистрированных Дятловым иностранцев.

Сайты по теме


иностранцы криминал следствие мигранты регистрация

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика