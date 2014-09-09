Москвич пойдет под суд за фиктивную регистрацию более тысячи мигрантов

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Прокуратура Западного округа утвердила обвинительное заключение в отношении 46-летнего жителя столицы Сергея Дятлова. Он обвиняется в том, что зарегистрировал в квартире более 1 тысячи мигрантов, сообщает пресс-службе столичной Прокуратуры.

По версии следствия, с января по июль 2014 года Дятлов зарегистрировал на улице Чкалова 1238 граждан Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Украины и Кыргызской Республики.

В настоящее время Дятлов находится под подпиской о невыезде. Он обвиняется по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации". Если вину мужчины докажут, ему грозит до трех лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.

Кроме того, прокурор ЗАО направил в Солнцевский районный суд исковое заявление о признании недействительной постановки на миграционный учет всех зарегистрированных Дятловым иностранцев.