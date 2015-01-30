Центробанк прогнозирует пик инфляции во втором квартале 2015 года

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Инфляция в России продолжит расти и достигнет пика во втором квартале 2015 года, сообщает пресс-служба Центробанка.

По данным регулятора, в конце января годовой темп прироста потребительских цен составил 13,1 процента. Ожидается, что инфляция снизится до уровня меньше 10 процентов в январе 2016 года.

"Наблюдаемый всплеск инфляции вызван ускоренной подстройкой цен к произошедшему ослаблению рубля и носит ограниченный во времени характер. В дальнейшем инфляционное давление будет сдерживаться снижением экономической активности", - отмечают в пресс-службе ЦБ.

По итогам 2014 года инфляция составила 11,4 процента. При этом в декабре 2014 года темп прироста потребительских цен за месяц составил 2,6 процента на фоне значительного ослабления рубля, роста инфляционных ожиданий и повышенного потребительского спроса на непродовольственные товары.

Напомним, в 2013 году инфляция в России составила 6,5 процентов. Как сообщалось ранее, индекс потребительских цен на продукты питания в декабре прошлого года вырос на 14,6 процентов по сравнению с декабрем 2013 года. Кроме того, в декабре продукты стали дороже на 3,7%, чем в ноябре.

Ожидается, что в России могут ввести государственное регулирование цен на продовольствие.

По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, власти займутся госрегулированием при росте цен на продукты на 30 процентов. Он отметил, что правительство использовало не все механизмы реагирования на экономическую ситуацию. Однако власти пока избегают заморозки цен из-за опасения дефицита.

15 января Росстат обнародовал статистику роста цен на продукты. Ощутимые изменения наблюдались в праздники. Как оказалось, цены на плодоовощную продукцию в семь раз превысили уровень инфляции. Изменилась и стоимость импортных товаров. На некоторые группы рост составил до 45 процентов. Больше всех тогда прибавили сахар и алкоголь.