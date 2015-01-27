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Продукты

27 января 2015, 18:38

В декабре прошлого года продукты стали на 3,7% дороже, чем в ноябре

инфляция продукты цены повышение Мосгорстат

Индекс потребительских цен на продукты питания в декабре прошлого года вырос на 14,6% по сравнению с декабрем 2013 года, сообщает Мосгорстат. Кроме того, в декабре продукты стали дороже на 3,7%, чем в ноябре.

Также в декабре 2014 года индекс потребительских цен на товары и услуги стал на 11,7% больше, чем годом ранее. Уточняется, что цены на продукты питания выросли на 14,6%, на непродовольственные товары - на 8,7% и на платные услуги - на 12,3%.

Ранее M24.ru сообщало, что в России могут ввести государственное регулирование цен на продовольствие. Об этом вице-премьер Аркадий Дворкович заявил на заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме.

Куда жаловаться на завышенные цены на продукты и бензин

По словам Аркадия Дворковича, власти займутся госрегулированием при росте цен на продукты на 30 процентов. Он отметил, что правительство использовало не все механизмы реагирования на экономическую ситуацию. Однако власти пока избегают заморозки цен из-за опасения дефицита.

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Напомним, 15 января Росстат обнародовал статистику роста цен на продукты. Ощутимые изменения наблюдались в праздники. Как оказалось, цены на плодоовощную продукцию в семь раз превысили уровень инфляции. Изменилась и стоимость импортных товаров. На некоторые группы рост составил до 45 процентов. Больше всех тогда прибавили сахар и алкоголь.

Добавим, на сайте Федеральной антимонопольной службы ведется прием жалоб на завышенные цены на продукты и бензин. С вопросами по заполнению формы можно позвонить в общественную приемную по телефонам: (499) 755-23-23 и (499) 755-23-25. Кроме того, можно отправить жалобу со смартфона в Общественную палату. Чтобы сообщение было принято в работу, необходимо указать место и время, когда сделано фото, название торговой сети и сообщить, сколько продукт стоил до подорожания.

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