Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

18 февраля, 20:30

Инфляция в России за полтора месяца составила 5,2%

инфляция статистика

Фото: ТАСС/Виталий Галкин

Инфляция в России за полтора месяца составила 5,2%. При этом за две недели февраля этот показатель составляет 1,3%, следует из данных Госкомстата.

За прошедшую неделю рис подорожал на 1,8%, рыба – на 1,7%, консервы, макароны и чай – на 1,2-1,5%. Повышение цен на свинину, курицу, гречку и водку составило 0,1-0,2%.

Лук прибавил в стоимости 3%, морковь – 2,1%, а помидоры подешевели на 3%.

Незначительно снизились также цены на бензин и дизельное топливо.

Ссылки по теме

Инфляция в Москве в январе выросла с 2,8 до 3,7 процента. Кроме того, индекс потребительских цен за месяц составил 103,7 процента.

Инфляция за год в столице составила 7,6 процента. При этом в декабре она возросла до 11 процентов.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать