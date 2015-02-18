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Инфляция в России за полтора месяца составила 5,2%. При этом за две недели февраля этот показатель составляет 1,3%, следует из данных Госкомстата.

За прошедшую неделю рис подорожал на 1,8%, рыба – на 1,7%, консервы, макароны и чай – на 1,2-1,5%. Повышение цен на свинину, курицу, гречку и водку составило 0,1-0,2%.

Лук прибавил в стоимости 3%, морковь – 2,1%, а помидоры подешевели на 3%.

Незначительно снизились также цены на бензин и дизельное топливо.

Инфляция в Москве в январе выросла с 2,8 до 3,7 процента. Кроме того, индекс потребительских цен за месяц составил 103,7 процента.

Инфляция за год в столице составила 7,6 процента. При этом в декабре она возросла до 11 процентов.