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Новости культурного мира

30 января 2015, 13:46

Центр современного искусства М’АРC сменит формат

художники современное искусство арт

Фото: пресс-служба центра М’АРC

Центр современного искусства М’АРC сменит формат. С февраля здесь будут проводиться выставки и фестивали аудиовизуального искусства, презентации инновационных проектов в сфере медиатехнологий, а также обучение генеративной графике, саунд-арту, кинетической скульптуре и другим направлениям искусства.

Как сообщается в пресс-релизе центра, важным этапом "перезагрузки" станет создание мощной образовательной платформы. Так, весной в центре откроется филиал питерской Школы аудиовизуальных искусств "Медиакультура".
"Здесь будут обучать основам искусства новых медиа по принципу flipped classroom, буквально "перевернутого класса", что подразумевает выполнение "домашних заданий" непосредственно под руководством преподавателя", - подчеркивается в релизе.

В будущем на базе центра будет запущена лаборатория, в которой художники смогут заниматься собственными технологическими разработками.

Добавим, что новый этап в жизни центра обозначит выставка аудиовизуального искусства Life Zone, которая пройдет с 27 февраля по 15 апреля. В экспозицию войдут работы 15 медиахудожников из Москвы и Санкт-Петербурга.

Адрес центра: метро "Сухаревская", "Трубная", "Цветной бульвар", Пушкарев переулок, дом 5.

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