Задержан хакер, подозреваемый в атаках на сайты банков и газет

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Сотрудники управления "К" МВД совместно с оперативниками отдела «К» ГУ МВД по Москве задержали подозреваемого в кибератаках на сайты банков, газет и информационных агентств, передает пресс-служба МВД.

По данным правоохранителей, хакерская группировка "Pump Water Reboot" организовала DDoS-атаки на ресурсы трех крупных банков, сайты информагентств, печатных изданий, телекоммуникационных компаний и даже антивирусной лаборатории.

При этом среди жертв хакеров оказались не только компании, но и популярные ресурсы и блоги, такие как habrahabr.ru, rutracker.org и freelansim.ru. Атаки повлекли за собой частичные нарушения в работе как самих сайтов, так и банковских приложений.

В полиции отмечают, что целью атакующих было вымогательство денег за прекращение DDoS - злоумышленники требовали по тысяче долларов, используя при этом личные и официальные Twitter-аккаунты жертв.

Стоит отметить, что ранее группировка сообщала о "крупных" заказах на массированные атаки. При этом к работе по выявлению хакеров, привлекались известные российские и международные IT-компании, такие как "Лаборатория Касперского" и "Group IB".

В ходе расследования оперативники выяснили, что инициатором атак являлся 19-летний житель Тольятти, студент факультета информационной безопасности. При обыске по месту его жительства были изъяты вещдоки, свидетельствующие об организации атак. Также было возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство", фигурант уже дал признательные показания. В настоящее время его взяли под стражу.

Добавим, что в интервью сайту "TJournal" хакеры из "Pump Water Reboot" сказали, что знают о преследовании, но пользуются "средствами защиты".

Стоит отметить, что крупные сайты часто подвергаются взлому: так, в 2010 году была организована DDoS-атака на сайт компании "Аэрофлот", летом 2013 года – на сайт канала Russia Today, в мае того же года – на портал МГУ.

В апреле 2013 года киберпреступникам удалось "обрушить" один из крупнейших в Рунете хостеров – Ru-Center, в результате чего недоступными стали множество веб-ресурсов. В ноябре того же года нападению подверглись сайты сразу нескольких российских СМИ, в том числе сайты телеканала "Вести", порталы URA.ru, "Взгляд" и "Газета.Ru". В марте 2014 года атакованными оказались интернет-порталы президента России, Центробанка и "Ленты.ру".

Одна из главных громких хакерских атак была совершена 21 августа 2012 года. На главной странице сайта Хамовнического суда появились антиправительственные лозунги и был размещен видеоклип на песню "Mrazish" эпатажного болгарского певца AZIS.