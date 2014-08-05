Хакера приговорили к исправительным работам за взлом онлайн-игры

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Хорошевский райсуд Москвы приговорил администратора одной из онлайн-игр к 1,5 годам исправительных работ за взлом программы, передает пресс-служба столичной прокуратуры.
Как установил суд, в период с октября 2012 по октябрь 2013 года мужчина взламывал игру и без ведома правообладателя создавал внутриигровые объекты.
Сумма ущерба, о которой заявил владелец игры, составляет 169 тысяч рублей. Надзорное ведомство отмечает, что доступ к игре подсудимый получал через сервер, расположенный на территории одного из особо охраняемых режимных объектов Москвы.
Помимо исправительных работ, суд постановил отчислять 10% зарплаты администратора в доход государства.
Что такое "внутриигровые объекты"Внутриигровые объекты – это все предметы, использующиеся в игре, например: ключи доступа, игровая валюта и другие ценности и объекты, которыми может пользоваться персонаж.
Добавим, что зачастую в онлайн-играх валюта покупается за настоящие деньги, или, как их называют геймеры, "за реалы". Именно из-за игровых денег, а также из-за основного действующего персонажа игры и взламывают аккаунты.
Зачастую это приводит к уголовным делам – так, в Белоруссии пользователь World of Tanks попался на "угоне" танка, за что ему грозит наказание.
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