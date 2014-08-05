Хакера приговорили к исправительным работам за взлом онлайн-игры

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Хорошевский райсуд Москвы приговорил администратора одной из онлайн-игр к 1,5 годам исправительных работ за взлом программы, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как установил суд, в период с октября 2012 по октябрь 2013 года мужчина взламывал игру и без ведома правообладателя создавал внутриигровые объекты.

Сумма ущерба, о которой заявил владелец игры, составляет 169 тысяч рублей. Надзорное ведомство отмечает, что доступ к игре подсудимый получал через сервер, расположенный на территории одного из особо охраняемых режимных объектов Москвы.

Помимо исправительных работ, суд постановил отчислять 10% зарплаты администратора в доход государства.