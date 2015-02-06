У футбольного клуба "Спартак" появится попечительский совет

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В ближайшее время у московского "Спартака" появится попечительский совет, сообщил ТАСС бывший главный тренер клуба Георгий Ярцев.

В его состав будут включены известные в прошлом футболисты и тренеры "красно-белых" - Ярцев, Никита Симонян, Олег Романцев, Александр Мирзоян, Евгений Ловчев, Сергей Родионов.

"Сегодня мы встретились с Леонидом Федуном, который высказал идею создать попечительский совет. Мы ее поддержали. Это говорит о том, что клубу небезразлично мнение ветеранов", - сказал Ярцев.

"Далеко заглядывать пока не будем. О целях и функциях попечительского совета станет известно позднее", - добавил он.