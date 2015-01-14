Дефицит бюджета России в этом году составит максимум 3% - Силуанов

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В 2015 году дефицит бюджета в России составит не более 3%, сообщил в интервью телеканалу РБК-ТВ министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В этом году дефицит будет, скорее всего, в промежутках: если мы примем решение по оптимизации расходов, он должен быть не более двух, максимум трех процентов ВВП", - сказал Силуанов.

Ранее сообщалось, что по итогам 2014 года министерство экономического развития оценило рост экономики России в 0,5 процента. Таким образом, прогноз ведомства, который был дан в начале прошлого года, полностью оправдался.

Что касается 2015 года, то официальный прогноз Минэкономразвития предсказывал снижение ВВП на 0,8 процента при цене нефти в 80 долларов за баррель. В конце декабря глава министерства Алексей Улюкаев озвучил новый прогноз - снижение на 3 процента при цене нефти в 60 долларов за баррель.

Однако в настоящее время "черное золото" стоит значительно дешевле. Во вторник стоимость нефти Brent упала ниже отметки в 46 долларов и впервые с лета 2013 года оказалась ниже стоимости марки WTI.

По состоянию на 13.00 14 января Brent торгуется на биржах мира примерно на уровне 46,5 долларов за баррель. Однако цена продолжает снижаться. В то же время по оценкам экспертов, добыча нефти в Западной Сибири является рентабельной при цене выше 40 долларов за баррель.