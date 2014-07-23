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Культура

23 июля 2014, 16:22

Вторая "Ночь музыки" пройдет в столице 4 октября

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Фото: ИТАР-ТАСС

4 октября по всей Москве до поздней ночи будет звучать живая музыка. Акция "Ночь музыки" в городе пройдет уже во второй раз, сообщает столичный департамент культуры.

Музыкальный праздник начнется задолго до темноты - в 12 часов дня. В Москве будут работать 250 площадок от известных концертных залов (Дом музыки, Консерватория и Филармония и др.) до небольших сцен в отдаленных районах – школьных залов, домов культуры, библиотек. Все выступления будут бесплатными, их сможет посетить любой москвич.

Фото: Пресс-служба/ Анастасия Выговская

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Помимо этого, 4 октября "зазвучат" торговые центры, пешеходные улицы и даже общественный транспорт. А ночные клубы города, где в темное время суток и так достаточно шумно, подготовят к этому дню специальные программы.

Фото: Пресс-служба

Выступить на "Ночи музыки" сможет любой музыкальный коллектив: желающим нужно просто заполнить анкету на сайте moscowmusicnight.ru и ждать ответа от организаторов. Прием заявок стартовал 4 июня и продлится до 1 августа. К участию приглашают не только исполнителей классики, но и представителей современных музыкальных направлений, как известных, так и начинающих.

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