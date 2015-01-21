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Культура

21 января 2015, 17:48

Трансляция с фестиваля 2morrow: режиссер Анна Меликян о коротком метре

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Фото: m24.ru/Юлия Накошная

В Музее Москвы до 25 января проходят встречи с создателями заметных российских фильмов прошлого года в рамках фестиваля 2morrow. Портал прямых трансляций "Москва онлайн" организует показ всех мастер-классов, запланированных в рамках программы.

В пятницу в 19.00 состоится мастер-класс режиссера Анны Меликян "Короткий метр как поле для смелых режиссерских экспериментов". Анна Меликян - призер кинофестиваля "Кинотавр 2014" за фильм "Звезда" и режиссер фильма "Русалка", номинированного на "Оскар 2008". Смотрите встречу на сайте online.m24.ru.

  • Когда: 23 января, 19.00
  • Кто: Анна Меликян
  • Что: взгляд режиссера на короткий метр
  • Кому смотреть: молодым режиссерам, дерзающим пробовать новое
Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро Москва онлайн

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