Трансляция с фестиваля 2morrow: режиссер Анна Меликян о коротком метре

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

В Музее Москвы до 25 января проходят встречи с создателями заметных российских фильмов прошлого года в рамках фестиваля 2morrow. Портал прямых трансляций "Москва онлайн" организует показ всех мастер-классов, запланированных в рамках программы.

В пятницу в 19.00 состоится мастер-класс режиссера Анны Меликян "Короткий метр как поле для смелых режиссерских экспериментов". Анна Меликян - призер кинофестиваля "Кинотавр 2014" за фильм "Звезда" и режиссер фильма "Русалка", номинированного на "Оскар 2008". Смотрите встречу на сайте online.m24.ru.