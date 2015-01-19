Рождественский фестиваль духовной музыки посвятят памяти Образцовой

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V Московский Рождественский фестиваль духовной музыки в этом году посвятят памяти оперной певицы Елены Образцовой, сообщает "Интерфакс".

Фестиваль под управлением Владимира Спивакова пройдет с 19 по 23 января в Московском международном Доме музыки.

В рамках большого концерта на закрытии фестиваля 23 января прозвучат произведения Сергея Танеева: "12 хоров a cappella на стихи Якова Полонского", сочинение 27; "Иоанн Дамаскин", кантата для смешанного хора и оркестра на слова Алексея Толстого, сочинение 1, Луиджи Керубини "Реквием N1 для смешанного хора и оркестра до минор".

"С именем С. Танеева связан расцвет хоровой музыки в последней четверти XIX - начале ХХ века", - отметили организаторы.

Выступать будут артисты Академического Большого хора "Мастера хорового пения" и Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова.

Напомним, оперная певица Елена Образцова скончалась 12 января в Германии, где проходила лечение. Оперная певица ушла из жизни в возрасте 75 лет. Образцова стала первой русской певицей, которая могла сравниться своим успехом с Федором Шаляпиным. Артистка также была признана лучшей исполнительницей партии Кармен в мире.