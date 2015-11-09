В столице пройдет фестиваль "Булгаковские чтения"

Фото: ТАСС/Константин Постников

13 ноября в литературном салоне "Булгаковский Дом" стартует фестиваль "Булгаковские чтения", сообщают организаторы. Девиз мероприятия – "Живая литература в живом городе".

В открытии "Булгаковских чтений" примут участие Валентин Гафт, Лев Прыгунов, Маргарита Шилова и другие знаменитости.

14 и 15 ноября гости покатаются на "Литературном трамвае" вместе с актерами и поэтами.

19 ноября в библиотеке имени Антуана де Сент-Экзюпери пройдет творческая встреча с авторами журнала "Интерпоэзия".

Фестиваль завершится 15 ноября. Всех желающих ждет литературное шествие по особому маршруту с остановками у памятников В.В. Маяковскому, А.С. Пушкину, С.А. Есенину и других.