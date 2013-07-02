Без петард и по паспорту: что изменит закон о болельщиках

Госдума приняла в окончательном чтении закон о болельщиках

2 июля Госдума приняла в окончательной редакции законопроект, который ужесточает наказание за хулиганские действия на трибунах. Депутаты в третьем чтении приняли проект закона "О болельщиках", согласно тексту которого, фанатов – участников беспорядков на трибунах – будут штрафовать, отлучать от посещения стадионов или наказывать обязательными работами. Нарушители будут попадать в "черный список" фанатов - их не будут пускать на стадион, а в случае покупки билета, футбольный хулиган не сможет вернуть деньги, потраченные на его приобретение.

Почему власти решили законодательно регулировать жизнь на трибунах и какое наказание ждет нарушителей – рассказывает M24.ru.

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События, которые привели к принятию законопроекта

Безопасность на стадионах – больной вопрос для органов правопорядка на протяжении уже не одного десятка лет. Почти 15 лет назад, во время матча "Сатурн" – "Спартак" в Раменском произошла драка с участием фанатов "красно-белых" и ОМОНа, в ходе которой болельщики закидали правоохранителей пластиковыми сиденьями, а судья вынужден был остановить матч на 20 минут.

В дальнейшем события, аналогичные побоищу в Раменском, происходили и на матчах других команд.

В завершившемся сезоне чемпионата России 2012/2013 годов фанаты пошли еще дальше. Впервые в истории Российской футбольной премьер-лиги от действий фанатов во время игры пострадал игрок одной из команд. К тому же это произошло во время рассмотрения в дисциплинарном комитете РФС другого скандального дела – срыва кубкового матча между "Торпедо" и "Динамо" болельщиками "черно-белых".

Фото: ИТАР-ТАСС

Чем отличились российские футбольные фанаты в завершившемся сезоне

В этот обзор включены только крупные беспорядки, произошедшие на стадионах, поэтому другим случаям хулиганства болельщиков, таким как обстрел игроков "Динамо" из пейнтбольных ружей, места в списке не нашлось.

Фанаты сорвали матч между командами "Динамо" и "Торпедо"

25 сентября прошлого года отметились "ультрас" петербургского "Зенита", приехавшие поболеть за свою команду в матче против калининградской "Балтики". Фанаты в прямом смысле слова "зажгли", да так, что чуть было не устроили пожар на трибуне. Файеров и петард болельщикам оказалось мало, они прорвали ограждение и устроили драку с сидевшими рядом поклонниками "Балтики". Несколько фанатов "Зенита" выбежали на поле, после чего матч пришлось остановить на несколько минут.

На следующий день разразился еще более громкий скандал: арбитру кубковой встречи между "Динамо" и "Торпедо" пришлось прекратить матч и увести команды с поля из-за беспорядков, которые учинили фанаты "черно-белых".

На протяжении всего матча на трибунах взрывались петарды, горели файеры, болельщики скандировали нецензурные речевки и бросали различные предметы на поле. Судья трижды останавливал встречу, после чего принял решение о прекращении матча.

Фото: ИТАР-ТАСС

После этой встречи Министерство спорта отрапортовало о разработке законопроекта, который оградит стадионы от хулиганов. На трибуны предложили пускать по паспортам, а за правонарушение закрыть виновникам доступ на стадионы в течение года и сажать нахулиганивших "ультрас" под арест на 15 суток.

Прерванный матч "Динамо" - "Зенит": версии экспертов

11 октября фанаты "Зенита" устроили пожар на стадионе в Нижнем Новгороде в ходе матча петербургского клуба с местной "Волгой". "Ультрас" подожгли пластиковые кресла, над ареной заклубился черный дым, и пламя довольно быстро охватило почти целый сектор стадиона. Ситуацию спасли действия пожарных расчетов, но администрации арены все равно пришлось несладко – потребовалось заменить около 300 сожженных пластиковых кресел.

17 ноября во время матча "Динамо" – "Зенит" в подмосковных Химках неизвестный фанат бросил петарду во вратаря "бело-голубых" Антона Шунина. Голкипер получил ожоги глаз и был отправлен в больницу, а матч пришлось прекратить. Впоследствии "Зениту" было засчитано техническое поражение. После этого инцидента наказание для болельщиков-нарушителей потребовали ужесточить.

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Что ждет фанатов?

Положения законопроекта в ходе обсуждений депутатами Госдумы неоднократно уточнялись и пересматривались. Последние изменения в текст законопроекта были внесены 17 июня, когда профильный думский комитет по физкультуре и спорту одобрил разработанные депутатами поправки.

Билеты на футбол начинают продавать по паспорту

Итак, с момента вступления закона в силу - а это произойдет спустя 180 дней после официального опубликования, - штраф за правонарушение на стадионе составит от 3 до 10 тысяч рублей. Его могут заменить обязательными работами на срок до 160 часов, а нарушителю грозит запрет на посещение матчей на срок от полутора до семи лет.

Если в результате хулиганских действий болельщиков судья принял решение остановить или прекратить игру, штраф может увеличиться до 15 тысяч рублей, а фанату будет грозить административный арест на срок до 15 суток.

Не останутся без внимания и действия организаторов соревнований, которые не сумели обеспечить должный уровень безопасности на игре. Им придется заплатить штраф в размере от 50 до 300 тысяч рублей. Если в результате нарушения был причинен вред здоровью человека, то штраф может достичь 500 тысяч рублей.

Кроме того, лиги будут определять правила посещения стадионов. В частности, Российская футбольная премьер-лига сообщила еще в прошлом году о вводе нового правила: билеты на матчи собираются сделать именными, а пускать на стадион фанатов будут при предъявлении паспорта.

Василий Макагонов