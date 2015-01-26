Посетителей кинотеатра "Энтузиаст" эвакуировали из-за задымления

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Столичные спасатели эвакуировали посетителей кинотеатра "Энтузиаст" в Вешняках из-за сильного задымления. Пожар возник в подсобном помещении кинотеатра, сообщает пресс-служба московского главка МЧС.

Сообщение о возгорании по адресу улица Вешняковская, дом 16, поступило на пульт оперативного дежурного в 15.51. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что в подсобке загорелась обшивка стен и оборудование кинотеатра.

В 16.06 пожар был локализован, а спустя пять минут - полностью потушен.

Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Отметим, что в понедельник из-за задымления был эвакуирован детский сад на юго-западе столицы. Возгорание произошло в подвале соседнего дома, дым по подземным коммуникациям затянуло в расположенное рядом дошкольное учреждение.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали 34 детей и пять взрослых из детского сада.