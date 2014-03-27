На Новорязанском шоссе завершается строительство опор эстакады

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На пересечении Новорязанского шоссе с улицами Маршала Полубоярова и Генерала Кузнецова завершается строительство опор эстакады, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Строители возвели стапель по направлению со стороны города, на котором будут бетонироваться элементы пролетов эстакады. По уточнению ведомства, после каждых семи дней бетонирования элементы надвигаются на опоры, чтобы освободить место для новых конструкций.

Чтобы быстрее построить эстакаду, надвигать пролеты на опоры будут сразу с двух сторон.

Напомним, новую развязку на пересечении Новорязанского шоссе с улицами Генерала Кузнецова и Маршала Полубоярова планируется открыть в начале 2015 года. По проекту предстоит построить шестиполосную эстакаду длиной 885 метров, расширить Новорязанское шоссе на протяжении 2,8 километра с устройством переходно-скоростных полос, обустроить боковые проезды с обеих сторон вдоль эстакады по 1,2 километра и разворотные проезды в подэстакадном пространстве.

Около эстакады планируется построить транспортно-пересадочный узел и открыть станцию "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии. Также откроется перехватывающая парковка, которая позволит значительно разгрузить движение по Новорязанскому шоссе и Волгоградскому проспекту.