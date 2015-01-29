Все школьные учебники будут иметь электронную версию

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Минобрнауки утвердило изменения в порядке формирования федерального перечня школьных учебников – теперь все книги должны иметь электронную версию, сообщили M24.ru в пресс-службе ведомства.

В электронную версию включат все иллюстрации из бумажной. Кроме того, формат книги должен поддерживаться минимум на трех операционных системах (две из них – для смартфонов и планшетов).

Также в электронной версии должны быть функции закладок и заметок и возможность определить в ней номер страницы печатной версии книги.

Кроме того, учебники по истории теперь будут проходить научную историко-культурную экспертизу, основной задачей которой станет проверка на соответствие содержания учебников концепции, разработанной Минобрнауки совместно с Российским историческим обществом.

Добавим, что сейчас в столичных школах работает около 160 тысяч компьютеров. Также там используются электронные доски и электронные учебники, установить которые можно будет на любое устройство.

С сентября 2013-2014 учебного года во многих столичных школах были введены электронные дневники и журналы, причем в марте 2014 года они были уже во всех школах.