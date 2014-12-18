Руководство ОАО "Мосэнергосбыт" ответило на вопросы читателей M24.ru

Сергей Кюрегян. Фото: пресс-служба ОАО "Мосэнергосбыт"

Заместитель гендиректора по развитию и маркетингу ОАО "Мосэнергосбыт" Сергей Кюрегян ответил на вопросы читателей M24.ru.

Почему важно передавать данные счетчиков электроэнергии в определенные даты? Как можно оплатить счет быстро и без комиссии? Как пользоваться личным кабинетом клиента на сайте ОАО "Мосэнергосбыт"? Какие преимущества он дает? Как не переплачивать за электричество? Об этом и многом другом рассказал Сергей Кюрегян.

Сергей Светов: Сергей, добрый день! Несколько раз слышал про то, что ОАО "Мосэнергосбыт" будет строить в Москве заправки для электромобилей. Когда можно будет москвичам спокойно пересесть на электромобили, не переживая за то, где их можно заправить?

Сергей Кюрегян: Здравствуйте, Сергей! Спасибо за ваш вопрос, и приятно, что вы следите за нашими новостями. Помимо уже работающих 14 зарядных станций, в ближайшие несколько лет в Москве и Новой Москве планируется открытие еще не менее 80. Уже достигнуты предварительные договоренности о том, что ОАО "Мосэнергосбыт" станет коммерческим оператором существующих и новых станций.



Савелий Кузин: Сергей, подскажите, пожалуйста, есть ли сейчас системы, позволяющие экономить электричество в квартирах и загородных домах? Если да, то можно ли заказать их установку через вашу компанию?

СК: Савелий, добрый день! Мы проводим широкую кампанию по популяризации энергосбережения. Установка энергоэффективного оборудования позволяет экономить до 30 процентов расходов на электроэнергию за счет меньшего энергопотребления или специальных тарифов. Важно понимать: чтобы начать экономить, необходимо как-то измерить эффект. Поэтому вначале нужно оценить потенциал экономии.

Например, устранение теплопотерь, если вы платите по нормативу, а не по счетчикам, не принесет экономии лично вам. В качестве вариантов решения мы можем предложить вам как точечные улучшения (например, замену ламп на светодиодные там, где это необходимо), так и комплексное оснащение загородного дома, включая системы "умный дом", позволяющие оптимизировать использование энергии без снижения уровня комфорта.

Одной из наиболее популярных мер энергосбережения является установка многотарифных счетчиков, учитывающих электроэнергию по времени суток. Тогда вы будете платить за электричество в ночные часы по тарифу, который в три раза дешевле обычного. Ведь один только холодильник потребляет около четверти всей электроэнергии и работает круглые сутки, но при наличии многотарифного прибора учета его работа будет стоить значительно дешевле в ночное время.

ОАО "Мосэнергосбыт" предоставляет профессиональные услуги по установке приборов многотарифного учета электроэнергии от надежных производителей, которые выполняются только опытными специалистами с гарантией качества работ на один год. Заказать установку многотарифного счетчика и узнать подробную информацию можно по ссылке.

Александр Григорьевич: Здравствуйте. В квитанциях постоянно пишут о долгах и сумме по расчетам, а я передаю фактическое показание и оплачиваю. Зачем нам, теоретически, расчеты? Ответов на претензии не бывает. Хотели установить многотарифный счетчик, но нам, пенсионерам, дорого, помогите. Спасибо.

СК: Здравствуйте, Александр Григорьевич! Для ответа на ваш вопрос нужен номер вашего лицевого счета, чтобы просмотреть историю передачи показаний и платежей. Поэтому я советую вам обратиться в контактный центр по телефону 8 (495) 981-98-19, наши специалисты помогут разобраться с вашей ситуацией.

По поводу установки многотарифных счетчиков можно добавить, что компания ОАО "Мосэнергосбыт" предлагает специальные скидки для пенсионеров и других категорий граждан, имеющих социальные карты (москвича или жителя МО). Возможно, данные скидки помогут сделать установку многотарифных счетчиков более доступной для вас.

О компании Мосэнергосбыт – крупнейшая энергосбытовая компания страны, реализующая свыше 8 процентов вырабатываемой в России электрической энергии. На территории Московского региона Мосэнергосбыт реализует 90,8 процентов электроэнергии, в том числе: на территории Москвы – 99,7 процентов; на территории Московской области – 82,3 процентов.

Мосэнергосбыт – крупнейшая энергосбытовая компания страны, реализующая свыше 8 процентов вырабатываемой в России электрической энергии. На территории Московского региона Мосэнергосбыт реализует 90,8 процентов электроэнергии, в том числе: на территории Москвы – 99,7 процентов; на территории Московской области – 82,3 процентов.



Дмитрий: Добрый день! Я передаю данные через личный кабинет. Уже несколько раз смотрю, что данные счетчика "были сняты сотрудником ОАО "Мосэнергосбыт". Причем эти данные отличаются в большую сторону на 200–300 Вт. Откуда берутся эти цифры, непонятно. Ладно была бы фотография счетчика как доказательство, но нет. Я должен тратить время, чтобы доказать, что эти показания неверны.

СК: Добрый день, Дмитрий! В том случае, если вами были предоставлены текущие показания счетчика или они были сняты контролером, расчет производится по фактическим показаниям. Контрольные замеры происходят раз в полгода, и дата их передачи может не совпасть с вашей, в этом случае возникает разница в показателях. Службой ОАО "Мосэнергосбыт" будет рассчитан расход потребленной клиентом электроэнергии и расчетная сумма к оплате, после чего сравнивается расчетная сумма и сумма поступивших платежей. Разница между расчетной суммой и суммой платежей определяется как задолженность или переплата.

По всем вопросам, связанным с начислением и (или) перерасчетом платы за электроэнергию рекомендуется обращаться непосредственно в клиентский офис или контактный центр ОАО "Мосэнергосбыт" по телефону: 8 (495) 981-98-19.

Что бывает с должниками по свету

Василий: Не отключат ли свет во всем подъезде, если кроме моей семьи там никто ничего не платит?

СК: Добрый день, Василий! В случае наличия задолженности ведется работа с каждым неплательщиком индивидуально. Ему направляется напоминание о задолженности. В случае наличия у бытового абонента задолженности ему направляется официальное извещение о необходимости оплатить просроченную задолженность с указанием запланированной даты приостановления подачи электроэнергии. Если абонент все же не оплатил задолженность в указанный срок, к нему применяется ограничение энергоснабжения.

Если лично у вас задолженность отсутствует – беспокоиться об отключении электроэнергии не стоит.

Григорий: Когда на сайте ОАО "Мосэнергосбыт" появится возможность платить при помощи карты Maestro?

СК: Добрый день, Григорий! Maestro – это дебетовая карта. Ее основное предназначение – получение денег через банкомат и осуществление расчетов за товары в торговых точках (с вводом ПИН-кода). Она изначально не предусматривалась для расчетов через интернет и не наделена функционалом, обеспечивающим безопасность расчетов. По этой причине многие банки-эмитенты попросту блокируют данную функцию. Для обеспечения безопасности расчетов в сети Интернет карта как минимум должна быть классической.

По вышеуказанным причинам организация расчетов картами Maestro на сайте ОАО "Мосэнергосбыт" не планируется.

Сергей Пышко: Добрый день. С чем связано появление комиссии при оплате услуг ОАО "Мосэнергосбыт" через Сбербанк. В Сбербанке мне сообщили следующее: При оплате услуг в системе "Сбербанк Онлайн" взимается комиссия в размере 1 процент от суммы перевода, максимум 1000 рублей, за исключением переводов или оплаты в пользу организаций, с которыми у банка заключен договор об информационно-технологическом взаимодействии. В рамках тарифов нашего банка оплата услуг в пользу ОАО "Мосэнергосбыт", действительно осуществляется с комиссией в сумме 1 процент, но не более 1000 рублей. Таким образом, получается, что у ОАО "Мосэнергосбыт" на данный момент отсутствует договор со Сбербанком? Иначе каким образом может появиться данная комиссия? Благодарю за внимание.

СК: Добрый день, Сергей! Вы можете оплатить услуги ОАО "Мосэнергосбыт" без комиссии:

через личный кабинет клиента на сайте или мобильное приложение;

по телефону в контактном центре ОАО "Мосэнергосбыт";

через автоплатеж по картам Mastercard и Visa.

Более подробная информация и полный перечень способов оплаты приведены здесь

Во всех остальных случаях размер комиссионного вознаграждения устанавливается кредитными организациями, платежными системами и прочими организациями в рамках собственной тарифной политики и к ОАО "Мосэнергосбыт" отношения не имеет.

Валентина Дробова: Доброго дня, Сергей! Некоторое время плачу за электричество через интернет в личном кабинете. Насколько безопасны эти переводы и не попадут ли мои данные кому-нибудь? Спасибо.

СК: Здравствуйте, Валентина! Если вы имеете в виду личный кабинет клиента ОАО "Мосэнергосбыт", то мы применяем самые современные технологии защиты каналов связи и шифрования информации, чтобы обеспечить высокий уровень надежности и конфиденциальности.

Виталий Леонов: Добрый день! Я слышал, что можно передавать показания через интернет. Расскажите подробнее, как это делать.

СК: Добрый день, Виталий! Для того чтобы передавать показания через интернет, на сайте ОАО "Мосэнергосбыт" предусмотрен удобный сервис "Личный кабинет клиента" Он очень прост в использовании и доступен в том числе в виде мобильного приложения для смартфонов. Теперь не нужно идти в офис ОАО "Мосэнергосбыт" или звонить в контактный центр – вся нужная информация может быть доступна в вашем компьютере или телефоне.

Кроме этого, через личный кабинет вы можете:

оплатить электроэнергию без комиссии;

посмотреть историю платежей и показаний;

узнать информацию по балансу;

получить информацию о тарифах;

подписаться на электронную рассылку счетов и информационных сообщений.

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Зарегистрироваться в личном кабинете можно по этой ссылке

Александр: Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как можно подвести электроэнергию на участок (в собственности), находящийся по адресу: МО, Наро-Фоминский р-н, д. Тарасково.

СК: Добрый день, Александр! Для ответа на этот вопрос необходима уточняющая информация. Пожалуйста, обратитесь в контактный центр по телефону 8 (495) 981-98-19, и наши операторы объяснят, что нужно сделать в вашем случае.

Юрий Скуратовский: Многотарифные счетчики "Меркурий 200" не соответствуют стандарту DIN, хотя и предназначены для монтажа на DIN-рейку. В итоге эти счетчики невозможно установить в современные красивые импортные электрощиты без нарушения их конструкций. Когда вы станете продавать счетчики, соответствующие международным стандартам?

СК: Юрий, добрый день! Среди технических особенностей счетчика "Меркурий 200.02" присутствует в том числе и возможность крепления на DIN-рейку; счетчик комплектуется по заказу потребителя переходной пластиной с присоединительными размерами индукционных счетчиков. Счетчик "Меркурий 200.02" соответствует необходимым стандартам. Подробнее ознакомиться с техническими характеристиками можно здесь.

Катерина: Сергей, какой самый удобный и надежный способ оплаты счета за свет (желательно без комиссии)?

СК: Добрый день, Катерина! В настоящий момент существует действительно большое количество способов для оплаты света без комиссии. Я бы рекомендовал оплачивать счета за электроэнергию через личный кабинет клиента – это самый удобный и безопасный способ оплаты, комиссия за использование услуги отсутствует.

Виталий: Приветствую. У меня такой вопрос. В период с мая по ноябрь мною было оплачено за свет в два раза больше... Идет оплата за свет общего пользования в подъездах. И так как данные передать вам имеют не все жильцы (работа и т.д.), поэтому выходит разница ежемесячно в 300–500 киловатт. А если все квартиры передают данные, то за ОДН – реальных семь рублей в месяц!!! Так как две лампочки, и те энергосберегающие горят всего лишь... Меры принимайте...

СК: Виталий, добрый день! Для того чтобы разобраться с данной ситуацией, нужны ваши данные: адрес, номер лицевого счета, поэтому я рекомендую обратиться в контактный центр ОАО "Мосэнергосбыт" по телефону: 8 (495) 981-98-19 и описать вашу проблему. Сотрудники контактного центра обязательно помогут ее решить.

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Анастасия: Сергей, добрый день. В прошлом месяце при оплате счета за услуги Мосэнерго через терминал была снята не только необходимая сумма за месяц, а еще с учетом долга, который появился при перерасчете данных в июле. Я с этим долгом не согласна и платить до выяснения причин его появления не собиралась, но деньги были сняты. Я обратилась в Мосэнерго с просьбой прислать мне детализацию долга месяц назад (обращение 248607460 от 17 ноября 2014 года), но до сих пор не получила никакой информации по моему запросу. В связи с чем два вопроса: насколько законно такое снятие средств и как мне вернуть мои деньги? Спасибо.

СК: Анастасия, добрый день! Подробный ответ по данному обращению уже подготовлен и будет вам направлен. Поскольку он содержит персональную информацию о платежах, здесь мы приведем только основные положения. На основании Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" п. 37, п. 67, потребителям ежемесячно формируется и направляется счет на оплату. Расчет суммы оплаты производится на основании показаний электросчетчика, переданных клиентом в период с 15 по 26 число.

Согласно п. 59 и п. 60 вышеприведенных Правил, в случае непредоставления информации о показаниях электросчетчика расчет производится исходя из среднемесячного объема электропотребления. После получения информации о показаниях электросчетчика производится коррекция расчетов с учетом фактически потребленной электроэнергии и суммы платежей, поступивших на ваш лицевой счет.

Показания электросчетчика следует сообщать в ОАО "Мосэнергосбыт" в период с 15 по 26 число, любым удобным для вас способом: через личный кабинет клиента на сайте mosenergosbyt.ru; на портале госуслуг Москвы. Также введена возможность передачи показаний счетчиков электроэнергии без соединения с оператором, через АVR-систему, круглосуточно в интерактивном голосовом меню контактного центра по телефону: 8 (495) 981-98-19. А также при совершении платежа за потребленную электроэнергию с 15 по 26 число месяца, указанные текущие показания счетчика в счете на оплату электроэнергии автоматически отображается в личном счете абонента.

Для оформления заявки для произведения перерасчета просим вас сообщить фактические показания в период с 15 по 26 число.

С уважением, ОАО "Мосэнергосбыт".