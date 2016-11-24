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Ж/Д и вокзалы

24 ноября 2016, 18:55

Изменено расписание электричек на Савеловском направлении МЖД

электрички расписание ж/д и вокзалы Савеловское направление

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Расписание пригородных поездов Савеловского направления МЖД изменено до 30 ноября из-за ремонта железнодорожного моста, сообщает пресс-служба РЖД.

Ремонтировать будут один из двух мостов, расположенных на перегоне Катуар – Икша. Работы проведут 24 и 27 – 30 ноября с 21:20 до 14:20. А с пятницы на субботу, с 25 на 26 ноября, технологические окна отменили, чтобы сохранить максимальное количество рейсов электричек.

На время ремонта поезда между станциями Катуар и Икша будут направлять поочередно по второму мосту, на котором проходит первый главный путь.

Кроме того, на участках Дмитров – Лобня, Икша – Москва, Икша – Лобня, Москва – Лобня не будут ходить несколько электричек.

Более подробное расписание поездов можно посмотреть на сайте ОАО "РЖД".

Из-за ремонта пути до 29 ноября на Савеловском направлении МЖД изменено расписание ночных электричек и поездов "Аэроэкспресс". Работы будут идти на участке Лобня – Марк на главном пути с 22:55 до 04:55. Отменено несколько электричек на участках Москва – Лобня, Москва – Икша и Марк – Лобня. Также временно не курсируют экспрессы из Москвы в 23:00 и 00:00, и из Шереметьева в 23:00 и 00:00.

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