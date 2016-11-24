Изменено расписание электричек на Савеловском направлении МЖД

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Расписание пригородных поездов Савеловского направления МЖД изменено до 30 ноября из-за ремонта железнодорожного моста, сообщает пресс-служба РЖД.

Ремонтировать будут один из двух мостов, расположенных на перегоне Катуар – Икша. Работы проведут 24 и 27 – 30 ноября с 21:20 до 14:20. А с пятницы на субботу, с 25 на 26 ноября, технологические окна отменили, чтобы сохранить максимальное количество рейсов электричек.

На время ремонта поезда между станциями Катуар и Икша будут направлять поочередно по второму мосту, на котором проходит первый главный путь.

Кроме того, на участках Дмитров – Лобня, Икша – Москва, Икша – Лобня, Москва – Лобня не будут ходить несколько электричек.

Более подробное расписание поездов можно посмотреть на сайте ОАО "РЖД".