Изменилось расписание электричек между Москвой и Тверью

Расписание электричек между Москвой и Тверью меняется с 20 по 25 января из-за ремонта путей. Изменения коснутся более ста поездов, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Московской области.
"Проведение работ по реконструкции и ремонту необходимо для обеспечения рабочего состояния и надлежащей пропускной способности пригородных железных дорог и электропоездов", – отметил глава министерства Александр Зайцев.
Так, меняется расписание для следующих электричек:
- №6714 Москва -Тверь (отправлением 11.24);
- №6342 Москва - Крюково (отправлением в 10.46);
- №6610 Москва - Конаково (отправлением в 13.58);
- №6708 Москва - Тверь (отправлением в 8.16);
- №6313 Крюково - Москва (отправлением в 7.55);
- №6703 Тверь - Москва (отправлением в 5.10).
Подробное расписание движения поездов опубликовано на официальном сайте Министерства транспорта Подмосковья.
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Отметим, с 15 января меняется и расписание двух электричек Курского направления. Так, электричка Дедовск-Чехов (№6403), отъезжающая с Курского вокзала в 7.39, будет прибывать на станцию Львовская в 8.52. Затем поезд проследует до Чехова с остановкой в Столбовой в 8.59 и прибудет в Дедовск в 9.09. Теперь электричка не будет останавливаться на станциях Кутузовская и Весенняя.
Электропоезд №6208, ранее следовавший по маршруту Львовская - Москва-Каланчевская, теперь будет отправляться из Чехова в 9.34. Следующими остановками будут станция Столбовая (9.43) и Львовская (9.51). Теперь электричка проезжает платформу Москворечье без остановки. Поезд прибудет на Курский вокзал в 10.59.