Изменилось расписание электричек между Москвой и Тверью

С 20 по 25 января изменится расписание электричек Москва - Тверь

Расписание электричек между Москвой и Тверью меняется с 20 по 25 января из-за ремонта путей. Изменения коснутся более ста поездов, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Московской области.

"Проведение работ по реконструкции и ремонту необходимо для обеспечения рабочего состояния и надлежащей пропускной способности пригородных железных дорог и электропоездов", – отметил глава министерства Александр Зайцев.

Так, меняется расписание для следующих электричек:

№6714 Москва -Тверь (отправлением 11.24);

№6342 Москва - Крюково (отправлением в 10.46);

№6610 Москва - Конаково (отправлением в 13.58);

№6708 Москва - Тверь (отправлением в 8.16);

№6313 Крюково - Москва (отправлением в 7.55);

№6703 Тверь - Москва (отправлением в 5.10).

Подробное расписание движения поездов опубликовано на официальном сайте Министерства транспорта Подмосковья.

Отметим, с 15 января меняется и расписание двух электричек Курского направления. Так, электричка Дедовск-Чехов (№6403), отъезжающая с Курского вокзала в 7.39, будет прибывать на станцию Львовская в 8.52. Затем поезд проследует до Чехова с остановкой в Столбовой в 8.59 и прибудет в Дедовск в 9.09. Теперь электричка не будет останавливаться на станциях Кутузовская и Весенняя.

Электропоезд №6208, ранее следовавший по маршруту Львовская - Москва-Каланчевская, теперь будет отправляться из Чехова в 9.34. Следующими остановками будут станция Столбовая (9.43) и Львовская (9.51). Теперь электричка проезжает платформу Москворечье без остановки. Поезд прибудет на Курский вокзал в 10.59.