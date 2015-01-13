Расписание электричек Курского направления МЖД изменится с 15 января

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С 15 января меняется расписание двух электричек Курского направления, сообщает пресс-служба РЖД.

Электричка Дедовск-Чехов (№6403), отъезжающая с Курского вокзала в 7.39, будет прибывать на станцию Львовская в 8.52. Затем поезд проследует до Чехова с остановкой в Столбовой в 8.59 и прибудет в Дедовск в 9.09. Теперь электричка не будет останавливаться на станциях Кутузовская и Весенняя.

Электропоезд №6208, ранее следовавший по маршруту Львовская - Москва-Каланчевская, теперь будет отправляться из Чехова в 9.34. Следующими остановками будут станция Столбовая (9.43) и Львовская (9.51). Теперь электричка проезжает платформу Москворечье без остановки. Поезд прибудет на Курский вокзал в 10.59.

О всех изменениях в расписании можно узнать на вокзалах и остановках РЖД

Ранее, M24.ru сообщало об изменении расписания подмосковных электричек на Ленинградском направлении в связи с ремонтными работами.