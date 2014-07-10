На 90 станциях в Москве и области появились "карты провожающего"

С 10 июля на ж/д остановках начнет действовать карта провожающего

С 10 июля пассажирам подмосковных электричек доступна услуга "карта провожающего". Она будет действовать на 52 остановочных пунктах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта Подмосковья.

Помимо 52 остановочных пунктов Подмосковья, "карта провожающего" будет доступна на 38 столичных ж/д станциях.

Услуга является бесплатной. При выдаче "карты провожающего" пассажиру необходимо оставить в кассе залог в размере 100 рублей. Карта действует в день выдачи в течение 30 минут и позволяет однократно пройти на платформу и обратно, приложив ее к турникету. Затем в течение часа с момента выхода с платформы провожающему надо обратиться в кассу для возврата залога.

На столичных вокзалах появились "карты провожающего"

"Введение услуги "карта провожающего" направлено на дальнейшее повышение уровня комфортности пассажирских перевозок на подмосковных электричках", - отметил министр транспорта Московской области Александр Зайцев.

Список станций, где можно воспользоваться "картой провожающего" 1. Аэропорт Домодедово,

2. Нижние котлы,

3. Коломенская,

4. Бирюлево товарная,

5. Бирюлево пассажирская,

6. Расторгуево,

7. Домодедово,

8. Каланчевская,

9. Текстильщики,

10. Люблино,

11. Царицыно,

12. Бутово,

13. Покровская,

14. Силикатная,

15. Подольск,

16. Гривно,

17. Чехов,

18. Серпухов,

19. Электрозаводская,

20. Новая,

21. Перово,

22. Вешняки,

23. Выхино,

24. Косино,

25. Ухтомская,

26. Люберцы 1,

27. Панки,

28. Томилино,

29. Удельная,

30. Малаховка,

31. Быково,

32. Ильинская,

33. Отдых,

34. Фабричная,

35. Раменское,

36. Голутвин,

37. 88 км,

38. Куровская,

39. Москва-3,

40. Яуза,

41. Северянин,

42. Лосиноостровская,

43. Лось,

44. Перловская,

45. Тайнинская,

46. Мытищи,

47. Строитель,

48. Пушкино,

49. Подлипки-Дачные,

50. Болшево-Монино,

51. Воронок,

52. Щелково,

53. Чкаловская,

54. Монино,

55. Ивантеевка-2,

56. Дмитровская,

57. Ленинградская,

58. Тушино,

59. Павшино,

60. Дедовск,

61. Истра,

62. Беговая,

63. Фили,

64. Кунцево,

65. Сетунь,

66. Баковка,

67. Одинцово,

68. Отрадное,

69. Жаворонки,

70. Голицыно,

71. Тучково,

72. Тимирязевская,

73. Дмитров,

74. Пл. Серп и Молот,

75. Пл. Чухлинка,

76. Пл. Новогиреево,

77. Реутово,

78. Железнодорожная,

79. Электроугли,

80. Павловский Посад,

81. Орехово-Зуево,

82. Пл. Крутое,

83. Ногинск,

84. Фрязево,

85. Петушки,

86. Пл. Матвеевская,

87. Очаково,

88. Солнечная,

89. Пл. Переделкино,

90. Новопеределкино.

1. Аэропорт Домодедово,2. Нижние котлы,3. Коломенская,4. Бирюлево товарная,5. Бирюлево пассажирская,6. Расторгуево,7. Домодедово,8. Каланчевская,9. Текстильщики,10. Люблино,11. Царицыно,12. Бутово,13. Покровская,14. Силикатная,15. Подольск,16. Гривно,17. Чехов,18. Серпухов,19. Электрозаводская,20. Новая,21. Перово,22. Вешняки,23. Выхино,24. Косино,25. Ухтомская,26. Люберцы 1,27. Панки,28. Томилино,29. Удельная,30. Малаховка,31. Быково,32. Ильинская,33. Отдых,34. Фабричная,35. Раменское,36. Голутвин,37. 88 км,38. Куровская,39. Москва-3,40. Яуза,41. Северянин,42. Лосиноостровская,43. Лось,44. Перловская,45. Тайнинская,46. Мытищи,47. Строитель,48. Пушкино,49. Подлипки-Дачные,50. Болшево-Монино,51. Воронок,52. Щелково,53. Чкаловская,54. Монино,55. Ивантеевка-2,56. Дмитровская,57. Ленинградская,58. Тушино,59. Павшино,60. Дедовск,61. Истра,62. Беговая,63. Фили,64. Кунцево,65. Сетунь,66. Баковка,67. Одинцово,68. Отрадное,69. Жаворонки,70. Голицыно,71. Тучково,72. Тимирязевская,73. Дмитров,74. Пл. Серп и Молот,75. Пл. Чухлинка,76. Пл. Новогиреево,77. Реутово,78. Железнодорожная,79. Электроугли,80. Павловский Посад,81. Орехово-Зуево,82. Пл. Крутое,83. Ногинск,84. Фрязево,85. Петушки,86. Пл. Матвеевская,87. Очаково,88. Солнечная,89. Пл. Переделкино,90. Новопеределкино.

Напомним, что впервые пассажиры воспользовались картой 4 марта 2014 года. В пилотном режиме карта действовала на всех вокзалах Москвы, кроме Ленинградского. Ранее пассажиры часто просили, чтобы им разрешили бесплатно проходить на платформу и провожать своих близких прямо до электропоезда. Только за первую неделю работы проекта картой воспользовались более 300 человек.